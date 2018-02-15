Власти Пудожского района потребовали отозвать иски о выплате "северных" сверх МРОТ

Владимир Ересов, глава администрации Пудожского района Карелии, потребовал от работников образования отозвать исковые заявления, поданные ими в суд о выплате "северных надбавок" сверх МРОТ.

В распоряжении редакции "Столицы на Онего" оказался документ, подписанный главой администрации Пудожского района Ересовым, в котором он обращается к работникам образовательной сферы с требованием отозвать исковые заявления, отправленные в суд, о выплате "северных надбавок" сверх МРОТ.

Также в обращении сказано, что о выполненных требованиях необходимо доложить в отдел образования районной администрации.

Свои требования Владимир Ересов обосновал тем, что "взыскание заработной платы с момента, предшествующему названному постановлению Конституционного суда РФ, не подлежит удовлетворению".

Напомним, что с января 2018 года вступило в силу решение Конституционного суда России, которое обязывает работодателей платить северные надбавки сверх минимального размера оплаты труда.

Ранее в Карелии "северные надбавки" включались в МРОТ.

Отметим, что размер минимальной зарплаты в Карелии выше, чем установленный на федеральном уровне размер МРОТ (9 489 рублей). Согласно карельскому соглашению, минимальная зарплата региональных бюджетников установлена в регионе в размере 10 тысяч рублей. Именно от указанной суммы работодателям Карелии придется начислять надбавки в виде "северных".

В то же время с первого мая этого года МРОТ увеличится до 11 163 рублей и, таким образом, станет больше, нежели установленный в Карелии размер минимальной зарплаты.