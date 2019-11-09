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Новости. Политика
12:37, 09 Ноября 2019
фото: "Республика" / Сергей Юдин

Глава района в Карелии заявил, что не предлагал расстреливать недовольных граждан

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Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев назвал ложью и провокацией сообщения СМИ о том, что он предложил расстреливать недовольных граждан.

Оказавшийся в центре скандала, который вылился на федеральный уровень, Сергей Прокопьев опроверг сообщения СМИ о том, что на заседании депутатской комиссии Олонецкого городского совета он якобы назвал своих земляков "социальными паразитами" и предложил расстреливать особо недовольных.  

Напомним, как сообщили некоторые СМИ, некорректные высказывания Сергей Прокопьев допустил в ответ на недовольство местных жителей неработающей общественной баней, нарушенным дренажем в городе и другими условиями жизни, а также состоянием захоронений.

При этом, когда скандал начал выходить на федеральный уровень, ряд олонецких депутатов заявили, что все это фейк и Прокопьев ничего подобного не говорил.

"Тиражирование в последние дни якобы сделанных мной высказываний об олончанах – бессовестная, лживая и обреченная на провал провокация, - написал Прокопьев на своей странице в соцсети. - Не случайно, что с этой ложью и дезинформацией клеветники побежали сразу в федеральные издания. Каждый, кто знаком со мной – знает, что ни при каких обстоятельствах я бы не позволил себе хамские, некорректные высказывания в отношении земляков, которым я обязан всем".

Сергей Прокопьев также пообещал, что совместно с юристами призовет к ответу клеветников через суд и правоохранительные органы.

"Ведь они нанесли ущерб не столько мне, сколько всем жителям Олонецкого района. И дезинформировали всю российскую общественность".

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