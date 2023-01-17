Глава районной администрации Карелии сообщил еще об одном погибшем в зоне СВО

В ходе спецоперации погиб житель Кондопожского района Николай Козлов.

Об этом на своей странице Вконтакте написал глава районной администрации Дмитрий Зацепин.

«В зоне проведения специальной военной операции, на территории Луганской народной республики, погиб наш земляк Николай Козлов. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, знакомым», — написал Зацепин.

Он пообещал позже сообщить о дате, времени и месте прощания с погибшим.