Глава районной администрации сообщил о первом заболевшем коронавирусом в Лахденпохье

Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов прокомментировал ситуацию с появлением первого зараженного COVID-19.

Руководитель районной администрации 30 апреля на своей странице в "ВКонтакте" сообщил о первом случае коронавируса в районе.

"Пациентка без клинических проявлений - сотрудница больницы Санкт-Петербурга, приехавшая к своей родственнице в посёлок нашего района. В ближайшие дни она будет находиться на самоизоляции под наблюдением", - написал Олег Болгов.

Сегодня глава администрации уточнил, что девушка 16 апреля сама решила сделать в Санкт-Петербурге тест на COVID-19, так как в какой-то момент перестала чувствовать запахи. Других проблем со здоровьем у неё не было. О положительном результате теста она узнала 29 апреля, находясь в Лахденпохском районе.

"Не считаю нужным называть населённый пункт или адрес девушки, так как эта информация никак не влияет на общую ситуацию. Девушка находится на самоизоляции, чувствует себя абсолютно здоровой. В ближайшее время ей будут сделаны второй и третий тесты на коронавирус. С большой долей вероятности тесты будут отрицательными", - заявил глава администрации Лахденпохского района.

Напомним, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Карелии увечилось до 81. Новые случаи зарегистрированы в Петрозаводске и Сегеже. Лахденпохский район в статистике не указан.