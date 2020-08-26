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Глава районной администрации в Карелии вылечился от коронавируса

Новости. Общество
16:36, 27 Августа 2020
фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru
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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров, у которого тест на COVID-19 дал положительный результат, рассказал о выздоровлении.

Напомним, 3 августа Дмитрий Петров сообщил том, что заболел коронавирусом. По результатам компьютерной томографии в Беломорской ЦРБ он был отправлен на самоизоляцию. О своем состоянии он писал в "Хронике ковидной интоксикации" в соцсетях.

Сегодня на своей странице "ВКонтакте" он сообщил о своем выздоровлении.

"Выздоровел. Допущен к труду. Работаю. Пульс, давление в норме. Настроение положительное. Тесты ПЦР отрицательные. Температура под постоянным контролем ответственных сотрудников. Соскучился по коллективу администрации, который практически в полном составе продолжает выполнять непростую работу по поддержанию районной инфраструктуры в боевой готовности",  – отметил Петров.

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