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Глава региона вручил государственную награду коллективу компании «КСМ»

Новости. Общество
13:37, 11 Ноября 2022
фото: © КСМ

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Крупнейшее строительное предприятие региона награждено медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».

Ежегодно компания «КСМ» параллельно ведёт строительство от 15 до 25 объектов в разных районах республики. Только за последние 20 лет построены и введены в эксплуатацию около 350 объектов! Уникальность компании заключается в том, что она способна работать во всех сегментах строительного рынка: строит жилые дома и мосты, промышленные комплексы и дороги, объекты малой гидроэнергетики и гидросооружения, детские сады и школы, торговые центры и административные здания, скверы и памятники. Послужной список компании насчитывает сотни успешно реализованных проектов. Таким не может похвастаться ни одна строительная компания в Карелии и лишь единицы в Северо-Западном Федеральном округе.

Одно из главных направлений деятельности предприятия — строительство социально значимых объектов. Уже построены 25 домов по программе расселения из аварийного жилья, ещё 2 будут введены в эксплуатацию до конца года, и как минимум 3 — в следующем году.

За последние 8 лет компания построила 14 детских садов. Один из них — детский сад в Ляскеля — был введён с опережением планового срока буквально несколько дней назад. Строительство ещё двух завершится к декабрю.

Визитная карточка компании — школа на 1350 мест в Петрозаводске, самая большая школа в республике, которую «КСМ» и спроектировала, и построила! Строительство ещё двух школ ведётся в настоящее время: в Медвежьегорске — на 1100 мест и в Суоярви — на 330 мест.

На церемонии награждения генеральный директор компании «КСМ» Николай Макаров поблагодарил Главу региона за высокую оценку деятельности предприятия и доверие, которое помогает решать самые сложные вопросы. Слова благодарности за плодотворное сотрудничество и эффективную совместную работу прозвучали и в адрес Правительства республики, Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК, Управления капитального строительства РК. Но, конечно, особые слова благодарности были адресованы коллективу компании.



 Николай Макаров: «От всей души благодарю своих коллег за большой труд, профессионализм и отношение к делу, которые и позволяют нам получать такие высокие награды. Хочу подчеркнуть, что медаль „За заслуги перед Республикой Карелия“ — это награда всего нашего коллектива! Я желаю нам и дальше работать круто, работать с душой, работать красиво и в удовольствие! Мы это умеем. Ведь когда так работаешь, то и результат получается такой, как надо!»

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