Реклама

В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02

Глава Карелии предложил привлекать еще больше работодателей на «Фабрику процессов»

Новости. Общество
14:15, 16 Февраля 2023
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Артур Парфенчиков побывал на площадке «Фабрика процессов», созданной на базе Петрозаводского лесотехнического техникума по нацпроекту «Производительность труда».

Учебный класс предназначен для прохождения практики работниками предприятий, которые участвуют в нацпроекте. Цель нацпроекта — постоянно повышать экономические показатели работы за счет повышения производительности труда.

В специально оборудованной аудитории за счет федерального и регионального финансирования созданы все условия для приобретения сотрудниками навыков бережливого производства, умений эффективно работать в коллективе. Это должно помочь участникам «Фабрики процессов» максимально сократить производственные расходы и издержки непосредственно на рабочем месте.

Артур Парфенчиков высоко оценил возможности «Фабрики процессов» и отметил, что на площадку необходимо привлекать еще больше представителей предприятий.

— Основу работы любого коллектива составляет экономика, — сказал глава республики. — И важно, чтобы на каждом производстве или в организации понимали, как сократить потери и повысить производительность труда.

На «Фабрике процессов» студенты на один день становятся работниками единого коллектива. За время обучения — тренинга они должны усовершенствовать процесс, например, изготовления деталей, проанализировать свое участие в общем процессе. Занятия ведут тренеры, которые прошли обучение у экспертов Федерального центра компетенций. Среди тренеров — педагоги Центра обучения и мониторинга трудовых ресурсов при Управлении труда и занятости.

Эффект от обучения заключается не только в практических знаниях о бережливом производстве, но и в мотивации и вовлечении сотрудников в непрерывные улучшения своей работы.

Фабрика заработала в конце прошлого года. Ее участниками уже стали сотрудники АО «Кондопожский ЦБК», АО «Славмо», ООО «Другая река», ООО «Стройиндустрия КСМ», ООО «КЛЭЗ-Астар», ООО «Торговый Дом Ярмарка», ООО «Форест-Тревел», ООО «Торговый холдинг «Лотос», ООО «СТАЛЬГАРАНТ», ООО Литейный завод «ПЗМ» и других коллективов.

Тренер Марина Белова подчеркнула, что участники обучения должны сами предлагать методы усовершенствования производственного процесса. На площадке они учатся работать в команде, правильно определять индивидуальные и коллегиальные цели. На 2023 год на «Фабрике процессов Республики Карелия» планируется обучение более 20 карельских предприятий — участников нацпроекта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2023, 13:12
Глава Карелии распорядился передавать в МВД информацию о «подозрительных» безработных
12.02.2023, 00:10
Даже без кашля: странная «простуда» отправляет россиян в больницу с пневмонией
12.02.2023, 20:28
Популярный курорт оказался под угрозой закрытия из-за оттока российских туристов
12.02.2023, 10:58
В Шелтозерской сельской администрации Карелии прошли обыски – главу лишили возможности работать
09.02.2023, 19:06
Глава районной администрации Карелии сообщил еще об одном погибшем в зоне СВО
13.02.2023, 10:48
Девочка-подросток жестоко избила 12-летнюю школьницу в районе Карелии

Чтиво

10.02.2023 16:00
Без политики
Серый кардинал сцены
Как работает концертный звукорежиссер в Петрозаводске.
САБАЙТРАВЭЛ – и сэкономил, и заработал, и бизнес построил
08.02.2023 16:00
«На пенсию я не надеюсь»
30.01.2023 18:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.