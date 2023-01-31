Глава Карелии предложил привлекать еще больше работодателей на «Фабрику процессов»

Артур Парфенчиков побывал на площадке «Фабрика процессов», созданной на базе Петрозаводского лесотехнического техникума по нацпроекту «Производительность труда».

Учебный класс предназначен для прохождения практики работниками предприятий, которые участвуют в нацпроекте. Цель нацпроекта — постоянно повышать экономические показатели работы за счет повышения производительности труда.

В специально оборудованной аудитории за счет федерального и регионального финансирования созданы все условия для приобретения сотрудниками навыков бережливого производства, умений эффективно работать в коллективе. Это должно помочь участникам «Фабрики процессов» максимально сократить производственные расходы и издержки непосредственно на рабочем месте.

Артур Парфенчиков высоко оценил возможности «Фабрики процессов» и отметил, что на площадку необходимо привлекать еще больше представителей предприятий.

— Основу работы любого коллектива составляет экономика, — сказал глава республики. — И важно, чтобы на каждом производстве или в организации понимали, как сократить потери и повысить производительность труда.

На «Фабрике процессов» студенты на один день становятся работниками единого коллектива. За время обучения — тренинга они должны усовершенствовать процесс, например, изготовления деталей, проанализировать свое участие в общем процессе. Занятия ведут тренеры, которые прошли обучение у экспертов Федерального центра компетенций. Среди тренеров — педагоги Центра обучения и мониторинга трудовых ресурсов при Управлении труда и занятости.

Эффект от обучения заключается не только в практических знаниях о бережливом производстве, но и в мотивации и вовлечении сотрудников в непрерывные улучшения своей работы.

Фабрика заработала в конце прошлого года. Ее участниками уже стали сотрудники АО «Кондопожский ЦБК», АО «Славмо», ООО «Другая река», ООО «Стройиндустрия КСМ», ООО «КЛЭЗ-Астар», ООО «Торговый Дом Ярмарка», ООО «Форест-Тревел», ООО «Торговый холдинг «Лотос», ООО «СТАЛЬГАРАНТ», ООО Литейный завод «ПЗМ» и других коллективов.

Тренер Марина Белова подчеркнула, что участники обучения должны сами предлагать методы усовершенствования производственного процесса. На площадке они учатся работать в команде, правильно определять индивидуальные и коллегиальные цели. На 2023 год на «Фабрике процессов Республики Карелия» планируется обучение более 20 карельских предприятий — участников нацпроекта.