Глава Республики Карелия проверил готовность ФАПа в Приладожье к приему пациентов

До конца года в поселке Мийнала Лахденпохского района будет открыт новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Сейчас проводится регистрация здания в Росреестре, затем будет оформлена лицензия на меддеятельность. ФАП будет обслуживать жителей поселков Мийнала, Метсямикли, Микли, Нива, Оппола, Коккониэми и Кортела.

Артур Парфенчиков отметил, что при строительстве ФАПов важно учитывать потребности жителей.

— Место для нового ФАПа рядом с федеральной трассой согласовали жители на сходе, — сказала Артур Парфенчиков. — Здание типовое, такие есть уже во всех районах республики. На 80 квадратных метрах разместятся кабинет приёма, процедурный кабинет, оснастим их необходимой техникой и мебелью. Эту возможность даёт нам нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, пациентами ФАПа являются более 350 человек, в том числе 81 ребенок.

Добавим, по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 год запланировано строительство 8 новых зданий врачебных амбулаторий и 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Объекты сейчас находятся в разной степени готовности. Кроме п. Мийнала, стадия готовности ФАПов в п. Матросы, д. Коткозеро, с. Святозеро, п. Пушной — 95%. Ведется работа по внутренней отделке помещений и благоустройству территорий. В п. Пийтсиеки ведется работа по оснащению ФАПа оборудованием и мебелью.