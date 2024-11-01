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Глава республики на Северо-Западе уходит в отставку

Новости. Общество
16:10, 05 Ноября 2024
фото: © Регион. Журнал о Республике Коми

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Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке.

Глава республики Коми Владимир Уйба во вторник, 5 ноября, заявил, что покидает пост, пишет  «Интерфакс».

«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне», — сказал он в видеообращении к гражданам, опубликованном в телеграм-канале.

Как сообщалось, Уйба приступил к выполнению обязанностей главы Коми в апреле 2020 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах главы республики.

Ранее Уйба занимал пост замминистра здравоохранения РФ, до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

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