Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: Россия уничтожит страны НАТО в случае ядерной войны за полчаса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса, но призвал ее не допускать.

"В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли", — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

"НАТО ведет против нас войну. Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ — расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений", — цитируют Рогозина РИА «Новости».

Он считает, что специальная военная операция теперь вышла далеко за рамки ее первоначального смысла и географии и называет ее "войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство".

Рогозин подчеркнул, что победить более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами возможно лишь при полной солидарности всей страны с армией, а также мобилизации экономики государства и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России на военные рельсы.

"И это надо делать немедленно и быстро", — заключает он.