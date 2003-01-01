Глава Рособрнадзора назвал школьную программу перегруженной сложными темами

Программы в школах перегружены до 30% неподъемными для учеников темами, отметили в Рособрнадзоре. В ведомстве пересматривают стандарты.

Задача не упростить, а привести в соответствие, приводит слова главы Рособрнадзора Интерфакс.

— Анализ экспертного сообщества вузов показал, что большинство предметов стандартной школьной программы (…) от 15% до 30% перегружены темами, которые в Советском Союзе (…) преподавались часто в конце второго курса университета, — сказал руководитель Рособрнадзора Музаев в ходе «круглого стола» «Качество образования — основа достижения национальных целей» в Санкт-Петербурге.

По его словам, министерство просвещения, Рособрнадзор, представители Горного университета, других университетов Санкт-Петербурга, России работают в общей экспертной группе по приведению в соответствие стандартов средней школы для «бесшовного перехода» на первый курс вузов. По его мнению, это создает проблему для школ и дополнительную нагрузку для учителей.

— Главная задача — это не упростить или примитизировать стандарт для того, чтобы снова получить какие-то красивые баллы, оценки, а привести в соответствие (школьные программы). Тему, которую мы сейчас даем в школах в этом возрасте, (исходя) просто из оценки экспертов, кто занимается детской психологией, невозможно освоить. И что происходит часто в школах, когда мы проводим анализ? В некоторых школах учителя просто проходят эти темы мимо, потому что они понимают, что это неподъёмно и для них в том числе, — пояснил глава ведомства.

«Это безобразие, которое у нас образовалась, конечно, надо будет прекращать», — подытожил чиновник. Ранее в Госдуме обратили внимание на чрезмерную нагрузку учащихся.