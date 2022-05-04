Глава Роспотребнадзора эмоционально ответила на обвинения в «похоронах» детских лагерей в Карелии

Депутаты парламента Карелии раскритиковали Роспотребнадзор и другие надзорные ведомства за избыточные требования, которые могли привести к сокращению количества детских лагерей в республике.

Дискуссия на эту тему развернулась сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

«У нас на федеральном уровне на протяжении последних лет надзорные органы, и не только потребнадзор, но и другие надзорные органы делают все и сделали уже все для того, чтобы мы сегодня имели такую картину, которую мы видим сейчас. Они похоронили… С их помощью, не без их участия мы потеряли многие стационарные лагеря», — заявила депутат Лидия Суворова.

Врио руководителя карельского Управления Роспотребнадзора Людмила Котович с этим не согласилась.

«Только дилетант может говорить об избыточных требованиях, которые написаны в СанПине. Как у нас говорит руководитель федеральной службы, все СанПины написаны кровью. То есть той практикой, историей нарушений, вспышек и всего прочего… Морально все лагеря себя изжили, они умерли в Республике Карелия, они не могли уже существовать, они ничему уже не соответствовали — ни старым, ни новым санитарным правилам», — ответила Котович.

Депутаты считают избыточными и те требования, которые предъявляются к пришкольным детским лагерям.

«Есть такие несущественные замечания — швабра не на месте, расстановка мебели и так далее. Они получают сразу отрицательное заключение. Им приходится повторно подавать заявление и оплачивать эту услугу… Это дежавю у нас каждый год, одно и то же. Подают заявление, вы туда выходите, выставляете одни замечания. Потом повторно приходите, могут появиться еще дополнительные замечания. Это ходьба по кругу, и мы по итогу эту работу в прошлом году, я считаю, частично провалили. Мы многие лагеря не смогли открыть», — заявила председатель комитета Галина Гореликова.

Ответ Котович был эмоциональным.

«Товарищи, дорогие! Это вопрос подготовки лагеря. Это элементарные вещи — написать краской, что это стол для готовой или для сырой продукции… Правильно вы сказали, что у нас каждый год ходьба по кругу. В этих мелочах — ответственность руководителя организации, который готовит школу», — ответила врио руководителя Управления.

По мнению депутатов, министерству образования Карелии следует подумать над мерами стимулирования директоров школ, чтобы они были заинтересованы в открытии пришкольных лагерей.