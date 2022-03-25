Глава Роспотребнадзора: Эпидемия коронавируса в России не закончилась

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в регионах, где противоэпидемические меры чрезмерно ослаблены, наблюдают увеличение коэффициента распространения коронавируса.

Попова заявила, что эпидемия ковида в России не завершилась. Об этом пишет ТАСС.

«Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — сказала Анна Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

Она отметила, что в регионах, где противоэпидемические меры чрезмерно ослаблены, наблюдается увеличение коэффициента распространения коронавируса.

По ее словам, отказ от обязательного соблюдения ограничительных мер против коронавирусной инфекции может привести к увеличению числа заражений в том числе кишечными инфекциями.

«В первую очередь потому, что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили, сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается», — сказала она.

Попова сообщила, что сейчас наблюдается подъем заболеваемости норовирусными инфекциями.