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Глава Роспотребнадзора рассказала, когда россияне смогут летать за границу

Новости. Общество
22:00, 18 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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В России международное авиасообщение для туристов возобновится, когда не станет рисков «реэкспорта» коронавируса.

"Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет "реэкспорта" вируса в РФ с теми, кто приезжает, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать", – сказала Анна Попова в интервью телеведущей канала "Россия 1" Наиле Аскер-Заде.

По словам Поповой, когда было небольшое количество заболевших, которые приезжали в Россию в феврале-марте, удавалось справляться, однако с ростом числа людей с COVID-19 риски распространения инфекции возрастают, пишут "Известия".

Накануне спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что международное авиасообщение стоит возобновить при условии одновременного согласия стран-участниц всех авиационных конвенций.

Вместе с тем 8 июня правительство России разрешило гражданам страны выезжать за границу в целях ухода за больными родственниками, работы, обучения или лечения.

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.

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