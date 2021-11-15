890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Общественная палата Карелии поддержала законопроекты о временном введении QR-кодов 26
07.12.2021 22:37

Глава Роспотребнадзора в Карелии: «Введение QR-кодов — это не принуждение к вакцинации»

Новости. Общество
15:16, 08 Декабря 2021
фото: © Столица на Онего

Новости партнеров

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович не согласна с утверждением противников введения QR-кодов, что это мера принуждения к вакцинации.

Свое мнение она высказала сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике при обсуждении проекта федерального закона об обязательном введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

«Это не принуждение, а стимуляция к вакцинации», — сказала Котович.

По ее мнению, введение QR-кодов позволит минимизировать распространение инфекции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Блин
2021-12-08 15:51:04
Враньё и обман круном! Печально ,что и первому лицу уже многие не верят ...
Житель Карелии
2021-12-08 15:50:57
госпожа Котович, вы ещё не до конца мне объяснили , каким образом ваше ведомство проглядело жуткие нарушения в Парк-отеле Сямозеро... там где погибли дети. "Не принуждение , а стимуляция..." Вы и ваше ведомство , я очень на это надеюсь, ещё понесёте заслуженную ответственность перед гражданами России.
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-08 15:33:44
не принуждение.... но без коды из вас скот сделают и делают. Народ видит это враньё
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
01.12.2021, 10:24
Следком Карелии начал проверку по факту смертельного падения мужчины с моста
01.12.2021, 06:40
Под мостом в Петрозаводске нашли труп мужчины – лицо разбито в кровь

Аналитика

Сегодня 09:11
Тема недели
QR-коды, которые раскололи общество 8
На площадке Общественной палаты прошла бурная дискуссия по законопроектам, которые предполагают введение QR-кодов.
Ни детского сада, ни памятника 7
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 17
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»