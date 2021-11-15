Глава Роспотребнадзора в Карелии: «Введение QR-кодов — это не принуждение к вакцинации»

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович не согласна с утверждением противников введения QR-кодов, что это мера принуждения к вакцинации.

Свое мнение она высказала сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике при обсуждении проекта федерального закона об обязательном введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

«Это не принуждение, а стимуляция к вакцинации», — сказала Котович.

По ее мнению, введение QR-кодов позволит минимизировать распространение инфекции.