Глава российского Минздрава сообщил, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России появится в сентябре.

Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в стране идет планово, а коллективный иммунитет у 60% у взрослого населения удастся обеспечить в сентябре. Об этом передает ТАСС.

«Все идет планово», — сказал он журналистам в воскресенье.

Отвечая на вопрос, будет ли коллективный иммунитет обеспечен в сентябре, Мурашко ответил утвердительно.

По официальным данным, на 6 мая первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 13,4 млн человек, вторым — 9,4 млн.

В России с марта выявляют не больше 10 тыс. заразившихся в сутки. По сводке ВОЗ на 8 мая, больше всего подтвержденных инфицирований в США — 32 257 416. Далее: Индия (21 892 676), Бразилия (15 003 563), Франция (5 655 548), Турция (4 998 089), Россия (4 871 843), Великобритания (4 431 047), Италия (4 092 747), Испания (3 559 222), ФРГ (3 507 673).