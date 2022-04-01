Глава Ростуризма назвала срок восстановления полетов на отдых за границу

Минтранс, Росавиация и Ростуризм выстраивают для россиян новые логистические цепочки.

Глава Ростуризма Дарина Догузова считает, что полеты на отдых на самые востребованные летние направления будут восстановлены нынешней весной. Такой срок руководитель Федерального агентства по туризму назвала в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос, состоятся ли в этом году туры за границу.

По словам Догузовой, Ростуризм совместно с Минтрансом, Росавиацией и их зарубежными партнерами выстраивает новые логистические цепочки. Глава федерального агентства признала, что часть туроператоров была вынуждена приостановить продажи путешествий даже в те страны, которые готовы принимать отдыхающих из России. Причиной этого послужила корректировка полетных программ, в том числе чартерных.