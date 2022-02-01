Глава Ростуризма объяснила, какие страны можно считать закрытыми для туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, на какие страны распространят отсрочку выплат за туры, не состоявшиеся в начале пандемии.

По словам главы ведомства, «открытыми» странами считаются те, с которыми Россия уже возобновила регулярное авиасообщение и которые пускают отдыхающих из РФ. Здесь туроператоры обязаны в кратчайшие сроки выполнить все обязательства: предоставить равнозначный продукт, заменить его по согласованию или вернуть денежные средства. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на комментарий Зарины Догузовой.

«Закрытыми» направлениями будут считаться те, с кем-либо не восстановлено регулярное авиасообщение, либо сама страна не принимает россиян с туристическими целями. «К ним относится большая часть Европы и Юго-Восточной Азии», — пояснила Догузова.

Она отметила, что не все государства можно однозначно отнести к «открытым» или «закрытым».

«Речь идет о странах, которые готовы принимать наших туристов, с ними есть регулярное авиасообщение, но при этом число рейсов ограничено. И оно несопоставимо с объемами, которые были до пандемии», — уточнила Догузова, приведя в пример Кипр и Грецию.

Чтобы правильно классифицировать страны, Ростуризм запросил у Росавиации данные об объемах пассажиропотока в 2019 году и сравнил их с показателями 2021-го. Направления, по которым количество перевозок сократилось более чем в два раза, в ведомстве предложили отнести к «закрытым», а все остальные — к «открытым».

«На основе этих критериев в список „закрытых“ попадают Греция, Тунис и Болгария. Обязательства по „ковидным“ турам в эти страны можно будет перенести до конца 2022 года. Кипр и Хорватия — в числе „открытых“. По ним обязательства нужно будет исполнить в кратчайшие сроки», — заключила Догузова.