Глава Сбербанка может уволиться, если после смены собственника изменится сам банк

Глава Сбербанка Герман Греф может покинуть свой пост в том случае, если концепция развития кредитной организации будет изменена после смены основного акционера банка.

Об этом он заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Надеюсь, что нет. Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании", - сказал Греф,чьи слова цитирует ТАСС. Вместе с тем, в интервью телеканалу "Россия-24" Греф отметил, что в целом позитивно относится к возможной смене основного акционера банка. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".