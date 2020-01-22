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Глава Сбербанка может уволиться, если после смены собственника изменится сам банк

Новости. Общество
16:03, 23 Января 2020
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Глава Сбербанка Герман Греф может покинуть свой пост в том случае, если концепция развития кредитной организации будет изменена после смены основного акционера банка.

Об этом он заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Надеюсь, что нет. Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании", - сказал Греф,чьи слова цитирует ТАСС.

Вместе с тем, в интервью телеканалу "Россия-24" Греф отметил, что в целом позитивно относится к возможной смене основного акционера банка.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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