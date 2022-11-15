Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин ушел в отставку

Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты.

Совет Федерации на заседании 30 ноября принял решение об освобождении Алексея Кудрина с поста председателя Счетной палаты России, сообщила «Парламентская газета».

Кудрину вручили благодарность председателя палаты регионов за эффективную работу.

Во вторник, 29 ноября, профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам единогласно рекомендовал Совфеду досрочно освободить Кудрина от должности главы Счетной палаты. Соответствующее представление президента Владимира Путина поступило в Совфед в тот же день.

Кудрин возглавляет Счетную палату РФ с 2018 года.