Глава Сегежского округа рассказала, как будет курсировать автобус на Валдай

Марина Гусева опубликовала расписание движения автобусов по маршруту №101.

Глава Сегежского округа Марина Гусева в личном профиле рассказала о расписании рейса автобуса на Валдай.



В среду, 2 октября 2024 года, автобус из Сегежи следует в поселок Валдай в 16.00 (ост.Аста).



В пятницу, 4 октября, Валдай-Сегежа-Валдай — по прежнему летнему расписанию.

С 7 октября в связи с переходом на осенне-зимний сезон автобус курсирует по маршруту Валдай-Сегежа-Валдай каждую среду.