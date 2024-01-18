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Глава Сегежского округа рассказала о том, когда и как будет решен вопрос с горячей водой

Новости. Общество
13:22, 19 Января 2024
фото: © Марина Гусева / VK

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В Сегеже прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева на своей странице  в соцсети рассказала о прошедшем 17 января заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждался вопрос качества горячей воды в городе.

На заседании присутствовали представители Роспотребнадзора, МВД, МЧС, Управления надзорной деятельности ГУ МЧС, Центра ГИМС по РК, Сегежской прокуратуры и начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Карелия, руководители управляющих компаний, ПКХ Водоснабжение, представители Сегежского ЦБК, УФСБ и Министерства строительства Карелии.

«По предварительной информации, снижение цветности горячей воды связано с увеличением параметров теплоносителя в морозы, частичной заменой трубопроводов и критической изношенностью некоторых участков сети», — написала глава округа.

Как уточнила Марина Гусева, специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы горячей воды, отправив их в Центр гигиены и эпидемиологии Карелии. Результаты ожидаются  28 января.

Кроме того, Сегежский ЦБК подтвердил техническую возможность замены теплоносителя в системе. В настоящий момент прорабатывается механизм сброса — часы, объем, а также стоимость мероприятий.

Глава округа заверила, что будет держать жителей Сегежи в курсе ситуации.

Ранее Марина Гусева объяснила, почему сегежане замерзают в своих квартирах.

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