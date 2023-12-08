Глава Сегежского района рассказала, как отметили День Героев Отечества

Марина Гусева поблагодарила всех, кто пришел на праздник.
«День Героев Отечества мы отметили показательными выступлениями наших спортсменов», — сообщила в личном профиле Марина Гусева, глава администрации Сегежского района.
По ее словам, во Дворце спорта прекрасную подготовку продемонстрировали воспитанники спортивных клубов Сегежи: каратэ, дзюдо, бокс.
Открыли мероприятие торжественным вручением Ордена Мужества родным погибших в зоне СВО ребят Пахомова Эдуарда и Сорокина Виктора.
Медалью «За боевые отличия» наградили военнослужащих ВС РФ Окунева Андрея и Дулгерова Даниила.
«Благодарю всех, кто пришел на праздник и разделил с участниками и приглашенными эти эмоции! Ребята, вы просто супер», — написала Марина Гусева.
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