Глава Сегежского района рассказала, как отметили День Героев Отечества

Марина Гусева поблагодарила всех, кто пришел на праздник.

«День Героев Отечества мы отметили показательными выступлениями наших спортсменов», — сообщила в личном профиле Марина Гусева, г

По ее словам, во Дворце спорта прекрасную подготовку продемонстрировали воспитанники спортивных клубов Сегежи: каратэ, дзюдо, бокс.



Открыли мероприятие торжественным вручением Ордена Мужества родным погибших в зоне СВО ребят Пахомова Эдуарда и Сорокина Виктора.



Медалью «За боевые отличия» наградили военнослужащих ВС РФ Окунева Андрея и Дулгерова Даниила.

«Благодарю всех, кто пришел на праздник и разделил с участниками и приглашенными эти эмоции! Ребята, вы просто супер», — написала Марина Гусева.