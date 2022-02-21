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Глава сельской администрации в Карелии попала под суд за заросшие каналы

Новости. Общество
10:08, 25 Февраля 2022
фото: © Игорь Лежнев / «Столица на Онего»

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Россельхознадзор Карелии проверил заросшие кустарником мелиоративные каналы в Суоярвском районе республики, сообщили в федеральной службе.

В июне 2021 года главе администрации одного из сельских поселений в Суоярвском районе Карелии было выдано предписание — необходимо было очистить мелиоративные каналы от деревьев и кустарников. Исполнить предписание необходимо было до 1 ноября 2021 года.

Специалисты североморского межрегионального Управления Россельхознадзора в ноябре проверили исполнение предписание — как оказалось, мелиоративные каналы не были очищены от растительности.

Администрации выдали новое предписание, теперь уже до августа 2022 года. В свою очередь, в отношении главы администрации был составлен протокол.

Суоярвский районный суд признал вину главы администрации, но, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного нарушения, ограничился устным замечанием.

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Комментарии

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кир
2022-02-25 10:19:08
Нужны деньги и люди - любой канал прокопаем.
Гость
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