Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по аварийному дому в Петрозаводске после жалоб жителей

Жильцы аварийного дома в Петрозаводске добиваются справедливости через Бастрыкина.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обращения петрозаводчанки, живущей в аварийном доме. Об этом сообщили в Следкоме России. Дело поручили руководителю Следкома Карелии Алексею Ефанову, который должен представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Известно, что многоквартирный дом признали аварийным в 2017 году.

– Несущие конструкции деревянного здания 1960 года постройки разрушаются, инженерные системы изношены, ввиду чего электро- и теплоснабжение осуществляется с перебоями, — написали в ведомстве.

По данным Следкома, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, срок расселения установлен только на 2031 год. Многочисленные обращения не принесли результатов.