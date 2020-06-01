Глава Следкома Карелии поменял за год легковой автомобиль на внедорожник

Доход руководителя республиканского управления Следственного комитета России вырос в прошлом году почти на 2 миллиона рублей.

В 2019 году денежный доход руководителя Управления Следственного комитета РФ по Республике Карелия Евгения Швеца составил 3 миллиона 804 тысячи рублей. Такую сумму глава карельского Следкома указал в своей финансовой декларации, опубликованной на официальном сайте ведомства.

По сравнению с 2018 годом доходы Швеца увеличились на 1 миллион 906 тысяч рублей. За минувший год руководитель республиканского следственного управления также поменял личный автомобиль – с Toyota Camry на Toyota Land Cruiser 200.

В декларации о доходах главы карельского Следкома нет данных о его владении недвижимостью. Однако в пользовании Евгения Швеца и его супруги находится дом площадью 208,9 квадратных метра и земельный участок площадью 1200 квадратных метров.