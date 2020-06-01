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Глава Следкома Карелии поменял за год легковой автомобиль на внедорожник

Новости. Общество
15:31, 02 Июня 2020
фото: © Следственный комитет Российской Федерации по Республике Карелия
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Доход руководителя республиканского управления Следственного комитета России вырос в прошлом году почти на 2 миллиона рублей.

В 2019 году денежный доход руководителя Управления Следственного комитета РФ по Республике Карелия Евгения Швеца составил 3 миллиона 804 тысячи рублей. Такую сумму глава карельского Следкома указал в своей финансовой декларации, опубликованной на официальном сайте ведомства.

По сравнению с 2018 годом доходы Швеца увеличились на 1 миллион 906 тысяч рублей. За минувший год руководитель республиканского следственного управления также поменял личный автомобиль – с Toyota Camry на Toyota Land Cruiser 200.

В декларации о доходах главы карельского Следкома нет данных о его владении недвижимостью. Однако в пользовании Евгения Швеца и его супруги находится дом площадью 208,9 квадратных метра и земельный участок площадью 1200 квадратных метров.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-06-02 16:11:31
Президент Владимир Путин и гости, в том числе главы других государств, будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

новый
2020-06-02 16:06:24
Успешные люди должны быть зажиточны по определению. Нищебродская либерастня типа блогеров, театральных критиков и прочих пустозвонов попрошайничает в интернете.
кир
2020-06-02 15:37:56
Ну и что? Зачем написали?
Ткачев
2020-06-02 16:26:19
кир, И правда, хрень какая то. Спикер Мосгордумы А.Шапошников задекларировал за 2019 год доход 1 951 949 000 рублей. В 2018-м в декларации он указывал 24,4 миллиона рублей. Вот это взлет, так взлет. Хе-хе-хе... А вы все кризис, кризис...
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