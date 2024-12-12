Глава Следкома России поручил проверить информацию о нападении стаи собак на школьницу в Карелии

Проверка после информации о нападении собак на ребенка будет проведена в городе Лахденпохья.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК Карелии провести проверку и представить по ней доклад после информации о нападении собак на школьницу в городе Лахденпохья.

Как сообщили в Следкоме Карелии, исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее появилась информация о нападении стаи собак на девочку недалеко от школы в городе Лахденпохья. Животных отогнала подоспевшая женщина.

Ранее проверку инцидента после публикаций в СМИ организовала прокуратура республики.