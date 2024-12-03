Глава Следкома России поручил выяснить, почему семья с детьми в Карелии вынуждена жить в аварийном 76-летнем доме без отопления и воды

Следком Карелии доложит Александру Бастрыкину о результатах проверки в связи с нарушением жилищных прав семьи в Прионежском районе.

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением жительницы Карелии о нарушении жилищных прав семьи в поселке Пухта.



К главе российского ведомства в приемную «ВКонтакте» обратилась жительница поселка Пухта. Заявительница проживает в квартире дом, 1948 года постройки, где также зарегистрированы ее дочь и двое несовершеннолетних внуков. Семь лет назад здание, не оборудованное системами централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения, признали аварийным и подлежащим расселению. Однако сроки предоставления благоустроенного жилья гражданам постоянно переносятся, последний раз — на 2029 год. Кроме того, семья 17 лет является нуждающейся в улучшении жилищных условий, а местные власти мер к реализации прав жителей аварийного дома не принимают. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции результатов не принесли.



Следственный комитет Карелии начал процессуальную проверку.



Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Следкома Карелии Евгению Николаевичу Швецу доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.



Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат российского ведомства.