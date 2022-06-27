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Глава Следкома России проверит законность приговора по делу о трагедии на Сямозере в Карелии

Новости. Общество
06:40, 04 Июля 2022
фото: © ТАСС

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Председатель Следственного комитета России обратится к Генеральному прокурору РФ по уголовному делу о гибели детей на Сямозере, участники которого были освобождены от наказания.

Напомним, сотрудниц департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы, Татьяну Барсукову и Елену Семкину, осужденных за халатность, которая привела к гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году, отпустили на свободу через месяц после вынесения приговора. В своем решении суд 16 мая признал чиновниц виновными. Барсукову отправили в колонию на 4,5 года, а Семкину — на четыре года. Но суд изменил им приговор и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Также было вынесено частное определение в адрес судьи Басманного суда, которая допустила нарушения разумных сроков рассмотрения дела, что и привело к истечению сроков давности.

В связи с тем, что Барсукова и Семкина не понесли заслуженного наказания, председатель Следкома России инициировал обращение к Генеральному прокурору РФ о проверке законности и обоснованности принятого судебного решения, а в случае выявления процессуальных нарушений - его обжаловании. Об этом сообщается на сайте СК.

Также Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации рассмотреть обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения соответствующего решения, и предоставить подробный доклад о причинах нарушения разумных сроков рассмотрения уголовного дела.

В Следкоме напомнили, что 18 июня 2016 года 47 детей из оздоровительного лагеря «Парк-Отель Сямозеро» с четырьмя сопровождающими отправились на двух каноэ в сплав по Сямозеру. Начался шторм, из-за которого каноэ перевернулись, и дети оказались в воде. Выяснилось, что поход не был зарегистрирован в МЧС. Погибли 14 детей, еще более 30 пострадали.

Ранее суд в Петербурге подтвердил невиновность представителей Роспотребнадзора Карелии в деле о гибели детей на Сямозере.

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