Глава Следкома России взял на контроль дело с тяжелой травмой подростка в Петрозаводске

Александр Бастрыкин контролирует следствие по ситуации в Петрозаводске, где подростку ампутировали ногу.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о травмировании подростка в Петрозаводске, сообщили в СУ СК Карелии.

Подростку ампутировали ногу после удара током в заброшенной трансформаторной будке в центре города. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК Карелии представить доклад о ходе расследования уголовного дела.