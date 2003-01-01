Глава Следственного комитета потребовал возбудить дело из-за аварийной школы в Карелии

Ребята из нескольких поселков вынуждены заниматься в разваливающемся здании.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания школы в деревне Мегрега Олонецкого района Карелии. Поводом стало обращение местных жителей, в котором они рассказали об удручающем состоянии образовательного учреждения. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

В школе учатся порядка 120 детей, в том числе из соседних деревень Куйтежа, Онькулица, Юргелица и Судалица. Ребята занимаются в аварийном здании. Вот уже полтора года не работает спортивный зал — его закрыли после того, как на ученика упала штукатурка. Дети вынуждены заниматься физкультурой в помещении детского сада или в Доме культуры.

Народный фронт опубликовал видео с местными жителями, в котором родители учащихся рассказали о проблемах в школе, в частности, об отсутствии в Мегреге мест для занятий спортом. Ребят приходится возить в секции в Олонец, который находится в 10 км от деревни.

Депутат Законодательного собрания Карелии Юрий Васильев ранее сообщил, что о проблеме известно с 2021 года. Тогда учителя жаловались, что дети каждое утро начинают с уборки обвалившейся штукатурки, с потолка капает вода, а старые оконные рамы вот-вот рассыплются.

Несмотря на многочисленные обращения родителей в различные инстанции, ситуация не меняется. Школа до сих пор не включена в программу капитального ремонта. Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Карелии Андрея Степанова возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.