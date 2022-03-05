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Глава Следственного комитета, поздравляя женщин, напомнил о Донбассе

Новости. Общество
09:42, 08 Марта 2022

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Следственное управление Следкома РФ по Карелии опубликовало поздравление сотрудниц ведомства с 8 марта от имени руководителя комитета Александра Бастрыкина.

Обращение, размещенное не его странице Вконтакте, карельских следком перепостил в своей группе.

«Этот всеобщий праздник в мире отмечают в начале весны, когда все вокруг наполнено теплом и улыбками, олицетворяя прекрасную половину человечества. Женщина несет в мир жизнь, любовь, гармонию и красоту, дарит надежду и вдохновение. Именно женщина является хранительницей домашнего очага, тепла и семейного счастья, источником созидательной энергии!», — написал Бастрыкин.

По его словам, в Следкоме проходит службу более 6,8 тысяч женщин, «успешно выполняя сложные задачи в сфере уголовного судопроизводства, защищая права граждан, сохраняя при этом обаяние и красоту».

«Во всех регионах страны, несмотря на занятость, вы оказываете действенную помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям Донбасса, вынужденным покинуть свою землю из-за боевых действий», — добавил руководитель Следкома.




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