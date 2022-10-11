Глава Союза работодателей Карелии объяснил,  почему на предприятиях не хотят поднимать зарплаты

Рост зарплат на предприятиях Карелии приводит к увеличению себестоимости продукции и снижению спроса, поэтому многие работодатели не торопятся это делать.

Об этом заявил сегодня в парламенте президент Союза работодателей Карелии Александр Сафронов.

«Если мы все работодатели будем гнаться за повышением заработной платы, мы загоним сами себя в тупик. Потому что ничего не будет продаваться… Они в борьбе за персонал поднимут заработную плату, а потом продукция останется на складе. Это самое страшное», — сказал Сафронов.

Он предложил органам власти снижать налоги для предприятий — это позволит снизить себестоимость продукции без ущерба для заработных плат работников.