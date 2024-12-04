Глава Сортавальского округа призвал поддержать преподавателя, у которой на тренировке ребенок получил травму

Сергей Крупин ознакомился с письмом от родителей и прокомментировал ситуацию.

Глава Сортавальского округа Сергей Крупин прокомментировал несчастный случай в Ф. К. Он ознакомился с письмом от родителей, спортсменов и поддержал их предложение.

«Я, как и все сортавальцы, очень сожалею о случившемся и желаю нашему юному спортсмену скорейшего выздоровления. Все мы должны понимать, что отказ тех или иных технических средств может произойти по разным причинам и в любой сфере деятельности. Уважаемого тренера Людмилу Афанасьеву мы знаем исключительно с хорошей стороны, это человек с большим опытом, человек любит детей, я точно знаю, что такой замечательный тренер и просто хороший человек вернется к своей тренерской работе и продолжит занятия со своими воспитанниками.Конечно, всё произошедшего тяжело переживается тренером, ей тоже нужно время для восстановления душевного равновесия. Вопрос о дисквалификации, полного отстранения от работы не стоит», — отметил Сергей Крупин.



Ранее сообщали о том, что подросток получил тяжелую травму на тренировке в бассейне. Родители выступили в защиту тренера из Сортавалы.