Глава Совбеза России Николай Патрушев приедет в Карелию обсуждать укрепление границы из-за расширения НАТО

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приедет в Карелию, где проведет совещание в правительстве республики о развитии приграничной инфраструктуры в связи с планами Финляндии вступить в НАТО.

Об этом сообщила «Столице на Онего» депутат Госдумы Валентина Пивненко, которую с главой Совбеза связывают не только рабочие отношения, но и давняя дружба.

По ее словам, в совещании примут участие руководители силовых структур, таможни, органов исполнительной власти и парламента Карелии. На встрече будет продолжено обсуждение вопросов, которые поднимались во время июльского визита в Карелию заместителя секретаря Совбеза Дмитрия Медведева.

После вступления Финляндии в НАТО, которое может произойти, по словам Пивненко, в конце года, Карелии и ее приграничным районам потребуются кардинальные инфраструктурные изменения, связанные с укреплением границы и развитием социальной сферы — созданием рабочих мест, решением кадровых и других вопросов.

«На этом совещании я внесу предложение о создании федеральной программы социально-экономического развития приграничных территорий Карелии, Ленинградской и Калининградской областей. Уверена, что визит Николая Патрушева будет способствовать ускорению масштабной работы по серьезному укреплению наших приграничных регионов», — сказала Пивненко.

Кроме участия в совещании правительства, глава Совбеза также намерен побывать на строительстве завода рыбных кормов в поселке Березовка. Это предприятие, которое строит известный форлелевод Николай Федоренко, должно заместить продукцию, поступавшую с заводов Финляндии, Норвегии и Дании. Также в планах Патрушева посещение стройплощадки нового легкоатлетического комплекса ПетрГУ.