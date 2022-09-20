Глава Совета ЕС поддержал выдачу виз уклоняющимся от мобилизации в России

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что открыт для консультаций с коллегами по Евросоюзу по вопросу реализации инициативы по выдаче гуманитарных виз россиянам.

Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал инициативу о выдаче гуманитарных виз россиянам, избегающим мобилизации. Его слова приводятся в опубликованном в пятницу интервью газете Politico, пишет ТАСС.

«Я согласен с мыслью, что мы должны очень быстро взаимодействовать и координироваться, потому что эта частичная мобилизация — новый факт», — цитирует Мишеля издание.

Политик добавил, что он открыт для консультаций с коллегами по Евросоюзу на тему того, каким образом можно осуществить эту инициативу.