Глава Совета Федерации сделала открытие, что в России не производят гвозди - все импортные

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.

Как сообщает Lenta.ru, она заявила об этом в ходе заседания, запись которого опубликована в официальном сообществе Совфеда во «ВКонтакте».

Председатель отреагировала на слова сенатора Эдуарда Росселя, который поднял тему импортозамещения. В ответ она предложила завалить страну гвоздями отечественных производителей.

«Для меня, например, было неким открытием (...), у нас гвозди импортные, не буду называть страну [экспортера] — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому, среднему бизнесу задание. Ну они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию», — сказала она.