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Глава СПЧ России предложил убрать Соловецкий камень с Лубянской площади в Москве

Новости. Общество
15:40, 03 Декабря 2024
фото: © Скрин с фото от Lilotel / Wikipedia

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Валерий Фадеев в интервью уточнил, что для акций памяти о погибших в ходе политических репрессий достаточно официальных мест.

Известный мемориал жертвам политических репрессий — Соловецкий камень — следует убрать с Лубянской площади в Москве. Об этом заявил руководитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Об этом пишет Life со ссылкой на РБК.

В беседе с РБК он заявил, что на данный момент посетители мемориала приходят к нему для того, чтобы присоединиться не «к акции памяти, а акции против сотрудников ФСБ, КГБ и НКВД». По мнению Фадеева, изначальное значение памятника сильно искажено.

«Это политическая акция. Как бы упрёк тем людям, которые сидят в здании на Лубянке», — считает глава СПЧ.

Также Фадеев негативно оценил проект «Последний адрес», который вешает памятные таблички на домах жертв репрессий, и выступил за снятие уже установленных табличек. По мнению главы СПЧ, подобное лишь в очередной раз напоминает об ужасах 1937 года. А сама цель таких инициатив — «тыкание в физиономии» и попытка сказать, что «страна не имеет будущего». Подводя итог, Фадеев заявил, что присоединиться к акции памяти можно, посетив ту же «Стену скорби», открытую на проспекте Сахарова в 2017 году.

Соловецкий камень — старейший мемориал жертвам политических репрессий. Он представляет собой гранитный камень, привезённый с территории бывшего Соловецкого лагеря, был установлен напротив здания КГБ в октябре 1990 года. Ежегодно в день памяти жертв политических репрессий около него проходят акции памяти.

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