Глава спортивной федерации Карелии стал судьей Всероссийской категории

Тренеру по шашкам Ивану Лопухину было присвоено высокое звание.

Председателю Федерации шашек Карелии Ивану Лопухину было присвоено звание «Судья Всероссийской категории», сообщили в муниципальном учреждении «Дирекция спорта».

— Замечательный тренер из Петрозаводска, влюбленный в спорт, мастер спорта России — воспитал немало успешных шашистов, победителей и призеров соревнований высокого уровня, — написали в паблике учреждения, отметив, что на фото — один из учеников, Андрей Анкудинов, вышедший в лидеры на Кубке Москвы.

В дирекции поздравили Ивана Лопухина и пожелали ему дальше с большой любовью развивать умную игру в Петрозаводске, здоровья и счастья.