Глава столицы Карелии: «первые петрозаводчане стали основателями не только Сестрорецка»

Владимир Любарский провел экскурс в историю, рассказав о примечательном месте на Зареке.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал об историческом месте в городе, в отношении которого есть серьезные планы развития.

«В следующем году наш город отметит 320-летие. Все знают, что жизнь карельской столице подарил Петровский пушечно-литейный завод, заложенный на реке Лососинке. Этот же юбилей отметит и Зарека — она появилась в то время, когда и центральная часть Петрозаводска. Именно здесь, на пересечении улицы Ригачина и набережной Гюллинга, расположен Якорный парк. На днях в этом месте появился „говорящий“ объект — настоящий 100-летний якорь. Вроде все очевидно, но на самом деле название парка и сам якорь имеют более глубокий смысл», — написал Владимир Любарский.

По словам градоначальника, Якорный парк — место историческое. Именно здесь в 1706 году была открыта якорная фабрика Олонецкого Петровского завода, где ковались якоря для первых фрегатов петровского флота. В 1719 году многих мастеров оттуда была переведена в якорную кузницу на Ладоге. А еще спустя пять лет кузницу с петрозаводскими мастеровыми перевезли на Сестрорецкий завод, где они трудились под руководством Георга Вильгельма де Геннина, прежнего начальника Петровского завода.

«Примечательно, что первые петрозаводчане вместе с Генниным стали основателями не только Сестрорецка. В 1723 году они направляются на Урал, где были основаны такие великие города, как Пермь и Екатеринбург», — заметил Владимир Любарский.