Глава Суоярвского округа Роман Петров уволен в связи с утратой доверия

Полномочия главы Суоярвского муниципального округа прекращены досрочно в связи с утратой доверия после проверки прокуратуры и ФСБ.
Громкая отставка в Суоярвском округе. Как сообщает прокуратура Карелии, данное ведомство совместно с УФСБ Карелии провело проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что глава Суоярвского муниципального округа (в прокуратуре не называют имя, но речь идет о Романе Петрове), используя служебные полномочия, оказал содействие своему родственнику в оформлении с нарушением требований закона права собственности на земельный участок, переданный последнему для индивидуального жилищного строительства.
Кроме того, в ходе надзорных мероприятий выявлены факты заключения должностным лицом в условиях личной заинтересованности договоров аренды земельных участков с другим родственником, и дальнейшего перехода права собственности на один из них в пользу главы округа и его супруги.
Еще одно нарушение: между его родственником и органом местного самоуправления были заключены муниципальные контракты на приобретение двух квартир для расселения нуждающихся.
В прокуратуре сообщили, что меры к урегулированию возникшего конфликта интересов главой муниципального округа не принимались. В связи с этим прокуратурой района председателю Совета Суоярвского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения указанного представления с участием прокурора района, Советом принято решение об удовлетворении требований прокурора и досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа в связи с утратой доверия. Иными словами, Петров лишен должности главы Суоярвского округа.
Проведение надзорных мероприятий будет продолжено.