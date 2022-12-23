Глава ЦИК Карелии предложил реформу механизма работы участковых избиркомов

Формирование участковых избирательных комиссий пройдет в Карелии в 2023 году.

Об этом сообщил председатель Центризбиркома Карелии Алексей Бахилин.

«Следующий год — это год формирования участковых избирательных комиссий. В Карелии 4100 человек нужно будет набрать в их состав. Это сложный процесс. Комиссии формируются с участием политических партий, общественных объединений, избирателей по месту работы и месту жительства. Нам важно выбрать людей, которые имеют опыт работы и заслуженную репутацию. Но здесь мы столкнулись с проблемой функционирования резерва участковых избирательных комиссий. На наш взгляд, этот институт нуждается в небольшой реформе. На сегодняшний день резерв УИКов наполовину не востребован. Люди либо отказываются от участия в деятельности комиссий, либо уехали. Хотя предусмотрены их обучение, тестирование и работа с ними. Наши доводы на Всероссийском совещании были услышаны. Надеемся, что вскоре будут внесены изменения в законодательство и уже вновь сформированные избирательные комиссии будут работать с учетом резерва», — сказал Бахилин.

Как оценивают итоги 2022 года в ЦИК Карелии и какие задачи комиссия ставит перед собой в следующем году, читайте в интервью «Столице на Онего».