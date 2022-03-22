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Глава УФАС Карелии допускает возможность создания искусственного дефицита сахара

Новости. Общество
16:20, 23 Марта 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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Ажиотажный спрос на сахар и возникший из-за этого дефицит могут быть созданы искусственно.

Такое мнение высказал в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия Артур Пряхин.

«Может ли это быть необоснованным повышением цен или искусственным дефицитом? Да, может. Возможно, такое есть. Для этого надо понять, где, на каком этапе, кто, желая на ажиотаже недобросовестно погреть руки, это делает. С точки зрения антимонопольного законодательства можно будет выяснить, занимает ли он доминирующее положение и этим злоупотребляет, создавая такую ситуацию. Это устанавливается определенными критериями… При выявлении таких фактов мы работаем с правоохранительными органами. И у них может возникнуть вопрос, с какой целью такие поставки задерживаются? Только ли меркантильная цель, или это делается, чтобы ажиотаж, дестабилизацию здесь раздуть? Сейчас эта работа ведется», — сказал Пряхин.

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