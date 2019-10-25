Глава УФАС Карелии рассказал о борьбе с "киллерами госзаказа"

Антимонопольная служба Карелии разъяснила свою позицию о необходимости принятия комплекса мер для отпора "профессиональным жалобщикам", намеренно срывающим государственные закупки.

Об этом в интервью "Вестям Карелии" рассказал руководитель Карельского УФАС России Артур Пряхин.

"Профессиональные жалобщики" (иногда их также называют, "киллеры госзаказа") - это некие организации (в большинстве случаев, имеющие минимальный уставный капитал, а из имущества только компьютер и принтер) или частные лица, которые при подаче жалоб на закупки преследуют цель не восстановить свое нарушенное право на участие в закупке, а приостановить или вовсе сорвать проведение торгов", - рассказал глава УФАС.

По его словам, такие участники госзакупок фактически занимаются шантажом добросовестных предпринимателей.

Какие схемы используют "профессиональные жалобщики", и как с ними бороться, читайте в полной версии интервью.