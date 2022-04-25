Глава Управления по туризму Карелии ответила тем, кто не хочет «прислуживать» туристам

Руководитель Управления по туризму Карелии Анна Борчикова считает ошибочной позицию части жителей республики, которая называет работников туристической отрасли «прислугой» для туристов.

Свое мнение Борчикова высказала в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360».

Она ответила на комментарии подписчиков социальных сетей.

«Люди говорят: „Почему мы должны прислуживать туристам?“. Наверное, это неправильная позиция. Ну, как можно считать людей, которые работают в ресторанах официантами, либо дворников, уборщиц?.. Неужели люди относятся к ним как к прислуге? Это дополнительные рабочие места разного уровня, возможность людям получать заработную плату», — сказала руководитель Управления.

По ее словам, в 2021 году налоговые поступления в бюджет Карелии от туристического бизнеса выросли до 215 млн рублей, что на 75 млн больше, чем в 2020 году.

«Это денежные средства, которые направлены уже, в том числе, на решение социальных вопросов», — добавила Борчикова.