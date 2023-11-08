Глава заксобрания Карелии поздравил тех, кто обеспечивает спокойствие и порядок в регионе

Элиссан Шандалович поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 10 ноября.

«Сегодня мы чествуем сотрудников органов внутренних дел — мужественных и отважных людей, которые самоотверженно служат Отечеству, надежно защищают общественную безопасность, ведут борьбу с преступностью и терроризмом, свято следуют интересам Родины», — написал Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

Глава Заксобрания Карелии поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за преданность служебному долгу, неравнодушие и готовность всегда прийти на помощь.

«Профессионализм карельских полицейских — гарантия спокойствия и порядка в нашем северном регионе и безопасности его жителей, — отметил Элиссан Шандалович. — Всегда возвращайтесь домой со службы живыми и здоровыми. С праздником!»