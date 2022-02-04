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Главе администрации Сегежского района Карелии показали результаты труда заключенных-рецидивистов

Новости. Общество
10:15, 08 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В целях демонстрации привлечения потенциальных заказчиков на базе исправительной колонии №1 в поселке Надвоицы состоялась встреча руководства учреждения с главой администрации Сегежского района Мариной Гусевой.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН Карелии, в рамках мероприятия были продемонстрированы мощности учреждения в деревообрабатывающей и швейной отраслях, а также представлены образцы выпускаемой продукции учреждениями района: спецодежда (летняя, зимняя, сигнальные жилеты); постельные принадлежности; мебель из массива и ЛДСП (офисного, бытового и детского назначения); пиломатериалы и срубы.

По итогам посещения был проведен круглый стол по вопросам взаимодействия администрации Сегежского муниципального района с учреждениями УИС Карелии.

Привлечение новых заказчиков, освоение новых видов продукции и новых направлений производств является фундаментом для дополнительного привлечения осужденных к оплачиваемому труду и как следствие позволяет возмещать из их заработной платы ущерб, нанесенный потрепавшим лицам.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-02-08 11:35:58
Показали и пообещали устроить туда же, если не будет хорошо исполнять обязанности.
Изя
2022-02-08 10:47:44
Может создавать администрации городов и районов при ИТУ , лучше чинуши работать будут ))) :)
Экcперд
2022-02-08 10:39:16
Скоро туда так называемый историк и якобы исследователь сталинских репрессий заедет. Но поскольку к работе не приучен, будет вечным дневальным по бараку
Leopol'd
2022-02-08 11:36:50
Экcперд, откуда такие глубокие познания? Давно откинулся? Или прямо оттуда строчишь?
Изя
2022-02-08 10:50:44
Экcперд, " приставов , бурятов , масквачей " им не ждать ???))) :)
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