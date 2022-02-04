Главе администрации Сегежского района Карелии показали результаты труда заключенных-рецидивистов

В целях демонстрации привлечения потенциальных заказчиков на базе исправительной колонии №1 в поселке Надвоицы состоялась встреча руководства учреждения с главой администрации Сегежского района Мариной Гусевой.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН Карелии, в рамках мероприятия были продемонстрированы мощности учреждения в деревообрабатывающей и швейной отраслях, а также представлены образцы выпускаемой продукции учреждениями района: спецодежда (летняя, зимняя, сигнальные жилеты); постельные принадлежности; мебель из массива и ЛДСП (офисного, бытового и детского назначения); пиломатериалы и срубы.

По итогам посещения был проведен круглый стол по вопросам взаимодействия администрации Сегежского муниципального района с учреждениями УИС Карелии.

Привлечение новых заказчиков, освоение новых видов продукции и новых направлений производств является фундаментом для дополнительного привлечения осужденных к оплачиваемому труду и как следствие позволяет возмещать из их заработной платы ущерб, нанесенный потрепавшим лицам.