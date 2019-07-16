Подписаться
Новости. Политика
10:19, 16 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Отставка главе Карелии не грозит, заявляют эксперты

Загрузка...

Артур Парфенчиков занял третье место среди руководителей регионов Северо-Запада в рейтинге политической устойчивости губернаторов.

Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" обнародовал июльский рейтинг политической устойчивости российских губернаторов "Госсовет 2.0". По оценке экспертов холдинга, отставка грозит десяти из 16 глав регионов, у которых истекают должностные полномочия в 2020 году. В числе претендентов на ротацию – губернаторы соседних с Карелией Архангельской и Ленинградской областей Игорь Орлов и Александр Дрозденко.


Таблица с сайта minchenko.ru

Политические позиции главы республики Артура Парфенчикова аналитики холдинга "Минченко консалтинг" оценивают довольно высоко. Среди губернаторов Северо-Западного федерального округа руководитель Карелии занял третье место, уступив только губернаторам Калининградской области и Ненецкого автономного округа Антону Алиханову и Александру Цыбульскому.

По мнению экспертов, экономически Карелия является малопривлекательным для элитных групп регионом, и это снижает вероятность атак на губернатора. У Парфенчикова нет конфликта на федеральном уровне, хотя аналитики отмечают тлеющий элитный конфликт в регионе. В "Минченко консалтинг" считают, что у главы Карелии качественное нишевое позиционирование, но слабый политический менеджмент.     

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-07-16 11:33:57
Оптимально править никто не может в цифровом веке. Даже Трамп. В основном повсюду бездари у власти.
карел
2019-07-16 11:24:35
Полная бредятина прокремлёвских политболтологов . В отставку !!!
Мизантроп
2019-07-16 11:15:26
А жаль, очень жаль.
Неравнодушный
2019-07-16 11:11:21
Зацепился за нишу, и не падает.
zanoza
2019-07-16 10:46:44
Отставка не грозит потому, что регион экономически не привлекателен для элитных групп! Даже не скрывается, что страною управляют элитные группы из силовиков и олигархов!
ники
2019-07-16 10:37:10
Чушь, муть и компот
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
12.07.2019, 14:56
Заклеенная история
11.07.2019, 15:34
Появилось видео с места аварии, где погибла 14-летняя девочка из Карелии
11.07.2019, 21:30
Наташа Королева выложила в Сеть фото ню
11.07.2019, 14:03
Жители карельской деревни отказываются умирать
13.07.2019, 10:48
Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии

Аналитика

15.07.2019 12:54
Расследование
Земли раздора 1
Как изменения в генплане Петрозаводска могут подвести под уголовную статью.
Не интригует и не торгуется 5
11.07.2019 14:27
Жители карельской деревни отказываются умирать 12
11.07.2019 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:19
Без политики
"Stadtwerke Tubingen" и "РКС-Петрозаводск": о том, как работают предприятия коммунальной сферы в городах-побратимах
"РКС-Петрозаводск" и жилищно-коммунальная служба Тюбингена "Stadtwerke Tubingen" (SWT) сотрудничают уже давно, с 1993 года.
Заклеенная история 25
12.07.2019 14:56
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
10.07.2019 13:51
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
архив чтиво

Медиа

Крестный ход в память о расстреле царской семьи
15.07.2019 13:15
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»