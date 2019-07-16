Отставка главе Карелии не грозит, заявляют эксперты

Артур Парфенчиков занял третье место среди руководителей регионов Северо-Запада в рейтинге политической устойчивости губернаторов.

Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" обнародовал июльский рейтинг политической устойчивости российских губернаторов "Госсовет 2.0". По оценке экспертов холдинга, отставка грозит десяти из 16 глав регионов, у которых истекают должностные полномочия в 2020 году. В числе претендентов на ротацию – губернаторы соседних с Карелией Архангельской и Ленинградской областей Игорь Орлов и Александр Дрозденко.



Таблица с сайта minchenko.ru

Политические позиции главы республики Артура Парфенчикова аналитики холдинга "Минченко консалтинг" оценивают довольно высоко. Среди губернаторов Северо-Западного федерального округа руководитель Карелии занял третье место, уступив только губернаторам Калининградской области и Ненецкого автономного округа Антону Алиханову и Александру Цыбульскому.

По мнению экспертов, экономически Карелия является малопривлекательным для элитных групп регионом, и это снижает вероятность атак на губернатора. У Парфенчикова нет конфликта на федеральном уровне, хотя аналитики отмечают тлеющий элитный конфликт в регионе. В "Минченко консалтинг" считают, что у главы Карелии качественное нишевое позиционирование, но слабый политический менеджмент.