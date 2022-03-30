Главе Карелии показали «большое кино» в Пряжинском районе

Руководитель республики Артур Парфенчиков посетил новый кинозал в Пряже.

Артуру Парфенчикову сегодня, 7 апреля, продемонстрировали новые возможности кинозала, открытого в декабре прошлого года. Помимо лазерного проектора, здесь установлены качественный киноэкран, система звукового оборудования и 100 новых кресел, также появился и комплект для тифлокомментирования. Всё это было приобретено за счёт Фонда поддержки отечественной кинематографии. Об этом сообщили в правительстве региона.

Одним из обязательных условий работы кинотеатров, открытых на средства Фонда кино, является поддержка национального кинопроизводства: не менее половины фильмов в прокате должны быть отечественными. Все премьеры проходят в одно время с Петрозаводском. Дети и студенты могут оплачивать билеты по Пушкинской карте.

В правительстве республики напомнили, федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выделил около 5 млн рублей на возрождение кинопоказа в Пряжинском районе. Эти средства были получены по итогам конкурса, в котором участвуют города и населенные пункты, где живет не более 500 тысяч человек. С недавнего времени в конкурсе могут участвовать и коммерческие организации. В целом при поддержке Фонда кино в Петрозаводске и большинстве районов Карелии открылись уже 18 кинозалов.

Ранее сообщалось, в российских кинотеатрах покажут отечественное кино на фоне отмены премьер иностранных фильмов.