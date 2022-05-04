Главе Карелии представили нового начальника инспекции труда в республике

Руководителем республиканской Госинспекции труда назначена Татьяна Черечукина.

По сообщению правительства Карелии, 12 мая Артур Парфенчиков встретился с новым руководителем Государственной инспекции труда республики — главным государственным инспектором Татьяной Черечукиной. Ее главе региона представил заместитель начальника Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Ранее Татьяна Черечукина работала в администрации Петрозаводска, долгое время трудилась в региональном Министерстве экономического развития и промышленности. До нынешнего назначения она возглавляла Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов, который является подведомственным учреждением республиканского Управления труда и занятости.

Во время встречи Иван Шкловец отметил большой объем работы, проделанной в Карелии в 2021 году.

«Результаты инспекции за прошлый год выросли. Несмотря на небольшую численность, инспекция восстановила права 1300 работников, в первую очередь, связанные с долгами по заработной плате».

Одной из ключевых задач совместной работы глава Карелии определил борьбу с неформальной занятостью и «серой» заработной платой.

«Мы рассматриваем это направление как самое важное, потому что при теневой занятости нарушаются все социальные и трудовые права людей. Кроме того, из-за неуплаты положенных налогов страдает бюджет республики», − отметил Артур Парфенчиков.

До Татьяны Черечукиной ВРИО руководителя Государственной инспекции труда в Карелии была Елена Исмагилова.